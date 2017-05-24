В Белом доме заявили об отсутствии доказательств сговора штаба Трампа и Кремля

В администрации президента США считают, что сегодняшние показания бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в Комитете Палаты представителей по разведке указали на отсутствие доказательств сговора между представителями избирательного штаба Дональда Трампа и Кремлем.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом, передает Голос Америки.

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"Сегодняшние слушания подтверждают то, о чем мы уже давно говорили: хотя расследование ведется уже год, до сих пор нет доказательств сговора между Россией и избирательным штабом Трампа, и что президент никогда не угрожал источникам разведки или распространению информации между разведывательными агентствами. Также мы узнали, что даже директор ЦРУ в администрации Барака Обамы считает утечки конфиденциальной информации "ужасными", а тех, кто стоит за ними, необходимо "выследить"", - говорится в документе.

Как отмечает издание, в ходе выступления в Палате представителей Конгресса США Джон Бреннан неоднократно подчеркивал, что получил достаточное количество разведывательных данных относительно контактов представителей штаба Трампа с Россией, чтобы считать обоснованным проведение расследования по данному поводу с целью установить, являлись ли эти контакты нарушением законодательства США. При этом он заявил, что выводы о характере контактов не относятся к его компетенции.

Как сообщал УНИАН, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия нагло вмешалась в выборы в США несмотря на прямое предупреждение высокопоставленному чиновнику Кремля в августе 2016 года.