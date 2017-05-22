В Сирии погиб еще один российский военный – СМИ

В Сирии погиб еще один российский военный - капитан вооруженных сил РФ Евгений Константинов.

Об этом сообщает «Город на Бире» со ссылкой на региональное отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство».

«Учитывая знания и полученный опыт руководства подразделениями, Евгений был направлен в спецкомандировку для оказания помощи командованию войск сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих. Военным советником принимал непосредственное участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористических формирований, защите населения республики от налётов боевиков», - сообщает издание.

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Константинов погиб 3 мая, находясь на боевых позициях.

Константинов 7 мая был похоронен в Новосибирске, где проживают его родители.

22 марта стало известно о гибели 9 россиян в Сирии, о смерти которых официально не сообщалось. Как удалось выяснить РБК и группе независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), по меньшей мере шестеро из них были наемниками так называемой " частной военной компании Вагнера. Про «группу Вагнера» и ее участие в боевых действиях в Сирии впервые сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года. По данным газеты, ранее наемников видели на Донбассе, где они принимали участие в боях на стороне террористов.

С начала военной операции России в Сирии Минобороны официально подтвердило гибель 28 российских военнослужащих.