Шотландия объявила себя самой «пьющей страной»

Шотландия вышла на первое место в мире по количеству употребляемого алкоголя на душу населения, такие данные приводятся в докладе шотландского правительства.

Как говорится в докладе, в 2007 году шотландцы употребили около 50 млн литров чистого спирта.

Министр здравоохранения Шотландии заявил, что такое высокое потребление спиртного связано употреблением дешевого, доступного алкоголя.

По данным правительства, шотландец старше 16 лет выпивает в год примерно 11,8 литров спирта, что равняется 570 пинтам 4% пива, 42 бутылкам водки или 125 бутылкам вина.

В докладе также отмечается, что таким образом Шотландия «обогнала даже Россию, где из-за алкоголизма средний срок продолжительности жизни у мужчин приблизился к 59 годам».

Газета.ру