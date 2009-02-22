Иностранец похищен в Сомали
12:25, 22 февраля 2009Мир
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Сегодня же прогремел взрыв
Неизвестный похитил иностранного специалиста из Пакистана, работавшего на севере Сомали. Об этом сообщи местные власти.
Как сообщается, похититель был вооружен, другие подробности инцидента пока неизвестны.
Также сегодня в Сомали неподалеку от базы миротворцев из Африканского союза (3,5 тыс. солдат из Бурунди и Уганды) прогремел взрыв. Об этом рассказали очевидцы. Неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрыва, передает Газета.русо ссылкой на Reuters
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