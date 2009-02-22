Иностранец похищен в Сомали

Неизвестный похитил иностранного специалиста из Пакистана, работавшего на севере Сомали. Об этом сообщи местные власти.

Как сообщается, похититель был вооружен, другие подробности инцидента пока неизвестны.

Также сегодня в Сомали неподалеку от базы миротворцев из Африканского союза (3,5 тыс. солдат из Бурунди и Уганды) прогремел взрыв. Об этом рассказали очевидцы. Неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрыва, передает Газета.русо ссылкой на Reuters