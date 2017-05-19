В центре Мюнхена "противник войны" совершил самосожжение

В Мюнхене на центральной площади Мариенплац 54-летний мужчина совершил самосожжение. Мужчина заехал на своем автомобиле в пешеходную зону площади. Он облил себя бензином и поджег, после чего скончался примерно через час в больнице, передает 112.ua.

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Пока что причины такого поступка неизвестны. Полиция пока не говорит о политической подоплеке самосожжения.

В то же время, известно, что на машине мужчина оставил две надписи: "С немецкой земли больше никогда не должна начаться война" и "Амри - это верхушка айсберга".

Анис Амри является главным подозреваемым в совершении теракта в Берлине на рождественской ярмарке. Атака произошла 19 декабря 2016 года. Грузовик наехал на толпу людей на площади возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма и проехала по территории ярмарки около 50-80 м. Погибли 12 человек, 48 получили ранения.