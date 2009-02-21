Пора пускать Лукашенко в Европу

Депутаты Европарламента, находящиеся с визитом в Минске, считают, что настало время отменить введенный в 2006 году запрет на въезд в ЕС белорусских официальных лиц.

Как передает радио «Свобода», об этом от имени группы депутатов заявила член Европарламента Лайма АНДРИКИЕНЕ, выступая перед журналистами в Минске.

Она отметила, что белорусским властям предстоит сделать дальнейшие шаги в сторону демократии.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО в последнее время предпринимает усилия для улучшения отношений с Западом. В стране были освобождены политзаключенные, а оппозиционеры были допущены к участию в парламентских выборах, отмечает радио «Свобода».