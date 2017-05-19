Виновнику наезда на пешеходов в Нью-Йорке предъявили официальные обвинения

Виновнику наезда на пешеходов в Нью-Йорке предъявлены официальные обвинения в убийстве и покушении на жизни людей, передает Euronews.

26-летнего Ричарда Рохаса задержали на месте инцидента. Во время ареста он просил застрелить его.

Версию теракта полиция отвергла, а сам мужчина признался, что перед тем, как сесть за руль, курил марихуану и “слышал голоса”.

Вследствие инцидента, случившегося на Таймс-сквер, погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека получили ранения. 4 находятся в критическом состоянии.

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Водителя, что является ветераном военно-морских сил, в 2008-м и 2015 году уже задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Предварительные тесты показали отрицательный результат на алкоголь, но положительный – на наркотики.

Соседи Рохаса рассказали, что проблемы с чрезмерным употреблением алкоголя у того возникли после окончания военной службы.