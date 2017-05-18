Детали ДТП в Нью-Йорке: погибла 18-летняя девушка, водителя дважды арестовывали за вождение в нетрезвом виде

Автомобиль, который в четверг на высокой скорости врезался в пешеходов на тротуаре оживленной площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке, убил одного человека и ранил 22 человек. Власти заявили об отсутствии признаков того, что это был террористический акт.

Об этом сообщает Reuters.

По словам очевидцев, автомобилист ехал по встречной полосе, прежде чем врезался в столб и остановился.

Одна женщина была покрыта окровавленным одеялом после столкновения, которое произошло около полудня по местному времени (18:00 по Киеву) в туристическом месте в центре Манхэттена, рассказал свидетель Reuters. Обувь была разбросана на месте.

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил журналистам, что не было никаких признаков того, что это был террористический акт, и что водитель ранее имел два ареста за вождение в нетрезвом виде. Полиция идентифицировала автомобилиста как Ричард Рохас, 26-летний житель Нью-Йорка.

Городские чиновники сообщили, что погибшей девушке 18 лет.

Полиция активно патрулирует район инцидента. Многие тротуары огорожены из-за опасения нападений транспортными средствами на пешеходов, как это было недавно в Великобритании, Франции, Германии и Швеции.

«Люди испытали удар и скатились с автомобиля», – сказал Джош Дабофф, рабочий близлежащего офиса, который спрыгнул с пути автомобиля, чтобы избежать удара.

Телевидение показало кадры, как полицейские успокаивают мужчину в темной футболке и сажают его в полицейскую машину.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в прохожих на тротуаре на Таймс-сквер. Один из пострадавших рассказал, что водитель автомобиля действовал намеренно. Машина ехала по встречной полосе.

В полиции заявили, что инцидент не связан с актом терроризма.