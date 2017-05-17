Белый дом: Трамп не просил ФБР прекратить дело Флинна

В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование против бывшего советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает ВВС.

"Президент никогда не просил Джеймса Коми или кого-либо другого закрыть какое-либо расследование, включая расследование, касающееся генерала Флинна", - говорится в сообщении Белого дома.

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Как сообщал УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, который возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.