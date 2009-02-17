Вкладчики банка «Надра» собираются перекрыть железную дорогу

В Дрогобыче (Львовская область) продолжаются акции протеста вкладчиков банка «Надра», которые требуют возвращения их вкладов. Об этом сообщил корреспондент ЗІКа.

Со слов главы забастовочного комитета Оксаны Ляховин, чтобы привлечь внимание высоких государственных чиновников к этой проблеме, в четверг, 19 февраля, с 9.00 до 13.00 планируется перекрыть железнодорожную колею Львов – Трускавец, приостановив движение поездов к городу-курорту.

А доведенный до отчаяния вкладчик КБ «Надра» угрожает совершить акт самосожжения в помещении банка. Об этом говорится в обращении Дрогобычского городского совета к Президенту, премьер-министру, председателю НБ, председателю Львовского областного совета, председателю правления банка «Надра».

«Доведенные до отчаяния люди утверждают, что в случае нерешения в ближайшее время проблемы, прибегнут к акциям неповиновения, в частности, начнут бессрочную забастовку, блокируют железнодорожные пути, а также объявят голодовку.

Обращаемся к Вам с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию, принять действенные меры и предоставить средства филиала ОАО АКБ «Надра» ЛРУ № 31 для выплаты их вкладчикам», – говорится в обращении депутатов Дрогобычского городского совета.