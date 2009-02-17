Маккейн считает, что Обама неудачно начал свое президентство

Первый месяц Барака Обама на посту президента США проходит под знаком несбывшихся надежд, считает бывший соперник Б.Обамы по президентской гонке сенатор-республиканец Джон Маккейн. "Это было плохое начало, потому что обещания, которые президент Обама давал американцам, оказались не выполнены", - заявил Дж.Маккейн в эфире телеканала CNN. По мнению сенатора, принятие конгрессом США плана стимулирования экономики показало, что Б.Обама не захотел прислушиваться к голосам республиканцев и не сумел добиться обещанного межпартийного консенсуса.

Взгляд Дж.Маккейна разделили другие конгрессмены от Республиканской партии, выступавшие в эфире американских телеканалов 15 февраля.

Между тем на защиту Б.Обамы встал его пресс-секретарь Роберт Гиббс, который заявил, что Америка стала свидетельницей "беспрецедентной попытки президента достучаться до республиканцев". Представитель Белого дома напомнил, что Б.Обама даже приезжал на Капитолийский холм, чтобы проконсультироваться с оппозицией.

14 февраля Конгресс США окончательно одобрил план стимулирования экономики, работа над которым велась с первых дней президентства Б.Обамы, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Однако принятие законопроекта стало возможным благодаря значительному преимуществу Демократической партии в сенате и решающей поддержке трех сенаторов-республиканцев. Стоимость плана, который Б.Обама должен подписать 17 февраля, составит 787 млрд долл., тогда как первоначальная версия, одобренная демократами в Палате представителей, подразумевала выделение порядка 820 млрд долл. на поддержку экономики.