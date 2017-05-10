Теракт в Стокгольме: у террориста из Узбекистана не выявили психических расстройств
39-летний мужчина, который признался в совершении теракта, не имел серьезных психических расстройств - таков вывод медэкспертизы.
Рахмат Акилов, которого подозревают в наезде на толпу грузовиком в Стокгольме, не был психически больным в момент совершения теракта, в котором погибли пять человек и еще 14 получили травмы. Об этом говорится в медицинском отчете, передает Европейская правда.
В отчете по судебной психиатрии, который был передан в окружной суд Стокгольма, говорится, что 39-летний Рахмат Акилов не имел серьезных психических расстройств.
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Напомним, в апреле в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма погибли 5 человек, 15 получили ранения.
В совершении теракта в Стокгольме подозревают уроженца Узбекистана Рахмата Акилова, который впоследствии сделал признание.
Шведский суд принял решение об аресте уроженца Узбекистана Рахмата Акилова, главного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме, в результате которого погибли 5 человек, 15 получили ранения.