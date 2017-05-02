Эрдоган не хочет больше ничего обсуждать с ЕС, кроме вопроса вступления в блок

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европейский Союз должен открыть новую главу вопроса относительно процесса вступления Турции, в противном случае Анкара ничего не будет обсуждать с блоком и скажет "прощайте". Об этом Эрдоган заявил на церемонии касательно его возвращения к правящей партии, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Его комментарии прозвучали после того, как комиссар ЕС Йоханнес Ган, сообщил, что Турция при Эрдогане повернулась спиной в вопросе вступления в блок.

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"Отныне нет никакого другого варианта, кроме как открытие глав, которые еще не открыты. Если вы их не откроете, то тогда - до свидания", - сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не будет ждать на пороге Евросоюза вечно и готова выйти из переговоров о вступлении в ЕС, если в некоторых странах-членах будет расти исламофобия и вражда