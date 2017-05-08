В Париже задержали корреспондента-пропагандиста Russia Today

09:22, 08 мая 2017
Мир
1144 0

Корреспондента из РФ уже отпустили.

Дубенскі уже отпустили / twitter.com/CDubenskij_RT

Французская полиция задержала в Париже корреспондентку российского пропагандистского агентства Russia Today Шарлотт Дубенски. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Читайте такжеМашина пророссийской пропаганды работает: в СМИ распространяется миф о "тысячах танков США" в Европе

"Полиция все еще держит меня в северном пригороде Парижа, где свобода прессы?", - говорится в ее сообщении.

Затем Дубенски сообщила, что ее отпустили после допроса, правоохранители интересовались ее "оборудованием для вещания".

Ранее Геращенко заявлял, что российских журналистов, которые посещали оккупированный Крым, не пустят на Евровидение-2017 в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #Париж#корреспондент Russia Today