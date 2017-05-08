В Париже задержали корреспондента-пропагандиста Russia Today

Французская полиция задержала в Париже корреспондентку российского пропагандистского агентства Russia Today Шарлотт Дубенски. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

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"Полиция все еще держит меня в северном пригороде Парижа, где свобода прессы?", - говорится в ее сообщении.

Just released by police after being questioned about my broadcast/safety equipment #Presidentielle2017 — Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) May 7, 2017

Police still holding me somewhere in northern suburbs of Paris, where is the freedom of the press? — Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) May 7, 2017

Затем Дубенски сообщила, что ее отпустили после допроса, правоохранители интересовались ее "оборудованием для вещания".

Ранее Геращенко заявлял, что российских журналистов, которые посещали оккупированный Крым, не пустят на Евровидение-2017 в Киеве.