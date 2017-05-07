Во Франции явка избирателей во втором туре президентской гонки ниже, чем в предыдущих трех кампаниях

Во Франции во втором туре выборов президента, в котором соревнуются независимый кандидат Эммануэль Макрон и представитель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, явка избирателей ниже, чем в предыдущих трех кампаниях.

Об этом сообщает Reuters.

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Министерство внутренних дел Франции подтвердило предварительную информацию, что по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву) явка избирателей составляет 65,3%.

При этом отмечается, что уровень посещения французами избирательных участков на это же время в предыдущих трех избирательных кампаниях был выше.

В частности, подчеркивается, что явка избирателей во втором туре президентской гонки в 2012 году по состоянию на 17:00 составляла около 72%, в 2007 году – 75,1%, а в 2002 году – 67,6%.