Чавес получил право на пожизненное президентство

Венесуэльский лидер Уго Чавес одержал победу на состоявшемся в воскресенье референдуме об отмене ограничений на переизбрание президента, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

По предварительным данным, за отмену ограничений проголосовали 54,36 процента принимавших участие в референдуме, против высказались 45,63 процента. Комментируя итоги голосования, Чавес сказал, что в Венесуэле победили "правда и достоинство".

Ранее Чавес уже предлагал увеличить срок президентских полномочий с шести до семи лет и отменить ограничение на количество сроков. В декабре 2007 соответствующие поправки к конституции были вынесены на референдум, однако избиратели их не поддержали.

Чавес был переизбран президентом на второй срок в 2006 году, и его полномочия истекают в 2012 году.