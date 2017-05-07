Во Франции слишком худые модели окажутся вне закона

С 6 мая во Франции вступил в силу новый закон, согласно которому слишком худым девушкам будет запрещено работать моделями. Об этом сообщает французское издание The Local, передает РБК.

Как сообщает издание, новый закон обяжет всех моделей, работающих во Франции, предоставлять справки от врача, что их индекс массы тела находится в норме (не менее 18,5) и они не имеют других серьезных проблем со здоровьем.

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По данным издания, соответствующая справка будет действительна два года. Работодатели, которые нарушат закон, будут нести ответственность вплоть до шести месяцев тюремного заключения и штрафа в размере до $82,5 тыс.

Кроме того, с 1 октября вступят в силу обязательные правила по маркировке отретушированных рекламных фотографии моделей.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на министра здравоохранения Марисоль Турэн, такие меры продиктованы заботой о здоровье не только моделей, но и всех жителей Франции. Кроме того, законы помогут избежать продвижения «недостижимой идеи красоты» среди молодежи и комплекса неполноценности, что, в свою очередь, ведет к хроническому недоеданию.

В 2015 году парламент внес законопроект, в котором предлагалось вводить нормативные показатели индекса массы тела моделей. После возражений модельных агентств требования смягчили, предоставив возможность устанавливать такие нормы врачам.