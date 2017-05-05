Меркель намерена сохранить хорошие партнерские отношения с Британией после Brexit
По ее словам, предстоящие переговоры о Brexit будут «чрезвычайно сложными и напряженными».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала провести честные и конструктивные переговоры с Британией о выходе из Евросоюза с целью сохранения хороших партнерских отношений, сообщает Reuters.
«Конечно, мы хотим видеть в Британии хорошего партнера в будущем», — заявила Меркель, выступая в Гамбурге.
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По ее словам, предстоящие переговоры о Brexit будут «чрезвычайно сложными и напряженными».
Она отметила, что связи с Великобританией в будущем будут гораздо слабее, поэтому важно сохранить взаимодействие по вопросам экономической политики, безопасности и обороны.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала быть «чрезвычайно сложной женщиной» в переговорах по Brexit.