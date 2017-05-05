Дорогая победа Трампа - Der Spiegel

Вопреки своим собственным принципам и протестам в сфере здравоохранения, республиканцы начали отмену реформы Обамы. Трамп празднует победу, но скоро ему придется дорого за это заплатить. Об этом пишет Вейт Медик в статье "Дорогая победа Трампа", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Голоса еще даже не были подсчитаны, а перед Капитолием уже стояли автобусы. Президент заранее пригласил праздновать победу и привез в Белый дом ведущих республиканцев сразу после голосования об отмене реформы здравоохранения Барака Обамы. Напитки, фотографии и поднятый кулак Трампа. Посмотрите, мы смогли – таким было послание.

Это действительно так: на бумаге, голосование, разумеется, стало успехом для республиканцев и Трампа. После нескольких лет сопротивления, и шести недель после первой неудачной попытки, Палата представителей США проголосовала за отмену реформы Обамы. Президенту пришлось приложить много усилий, он действительно работал с критиками проекта в Овальном кабинете и проводил постоянную телефонную дипломатию. Трампу был необходим успех на голосовании, как знак того, что после бесчисленных поражений и неудач он может реализовать хотя бы одно из обещаний.

И все-таки празднование в Белом доме стало одним из самых странных моментов в истории партии. Не нужно быть фанатом реформы Обамы, чтобы понимать, что будущее этого нового закона, которым в четверг размахивали республиканцы, совершенно неясное. И независимо от того, станет ли он когда-либо реальностью, новый закон может стать потенциально серьезной проблемой для партии и ее президента.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, республиканцы не знают точно, что они пытаются реализовать. Не было публичного законопроекта, руководство республиканцев в течение последних 48 часов хаотично составляло план, чтобы убедить отдельных депутатов. И вопреки всем традициям и собственным принципам, партия не стала ждать расчетов независимого Управления Конгресса США по бюджету, которое сообщило бы, скольких американцев закон может лишить страховки, и как закон отразится на бюджете.

Управление изучило последний проект в марте и опубликовало катастрофические цифры. По данным "бюджетного офиса", в ближайшие годы около 24 миллионов американцев потеряют свою страховку. Особенно сложно будет финансировать страховой полис пожилым людям. Многие в Вашингтоне исходят из того, что возможны корректировки в рамках закона.

Во-вторых, то, что известно о законе, удивительно явное перераспределение снизу вверх. Американцы с высоким уровнем дохода будут освобождены от налогов на сумму 600 миллиардов долларов, которые они должны были выплачивать согласно закону Обамы. Страдать будут пожилые и бедные американцы, поскольку национальное страхование Medicaid будет сокращено (хотя Трамп обещал обратное во время избирательной кампании).

Читайте такжеТрамп облегчил политическую деятельность религиозных организаций в США

Кроме того, республиканцы хотят, чтобы все штаты освободили страховые компании от предыдущего обязательства, принимать людей с перенесенными ранее заболеваниями – то есть, пациентов с пороками сердца, инвалидов, людей, страдающих ревматизмом или депрессией. Для того, чтобы смягчить последствия для американских граждан, предусмотрена сумма до восьми миллиардов долларов на пять лет. Эти вливания капитала должны профинансировать так называемые пулы риска, в которые попадут американцы с заболеваниями. Тем не менее, более чем один из четырех американцев уже имеет заболевание, поэтому такой суммы не хватит даже на начальном этапе.

В-третьих, непонятно, что делать дальше. Голосование в Палате представителей было только первым шагом, проект еще должен быть одобрен Сенатом. И там некоторые республиканцы уже дали понять, насколько они обеспокоены. У проекта "нулевые шансы", - сказал Боб Коркер, специалист по внешней политике. Вполне возможно, что, в конце концов, и Сенат одобрит закон, ведь речь идет о ключевом предвыборном обещании партии. Но без изменений закон вряд ли преодолеет верхнюю камеру, и, конечно, не раньше, чем станет ясно, какие последствия он повлечет за собой.

В-четвертых, первое голосование уже представляет огромный риск для среднесрочных выборов. В ноябре 2018 года, всем членам Палаты предстоит переизбрание, и тех республиканцев, которые в четверг голосовали за отмену закона Обамы, ждут трудные времена. Под очевидной угрозой оказались те 14 голосовавших "за", из округов, в которых в 2016 году выиграла Хиллари Клинтон. Только семь из них – из Калифорнии, штата, который считает себя оплотом сопротивления Трампу. Но в других штатах, республиканские делегаты также могут столкнуться с резкими протестами. Интересно, что, особенно в южных штатах, которые так легко завоевал Трамп, доля граждан с уже существующими заболеваниями особенно высокая, и вряд ли будет удивительно, если местные собрания там превратятся в шабаш.

Демократы уже давно начали сосредотачиваться на соответствующих представителях. "Каждый абзац этого закона у вас, как татуировка на лбу", - предупреждает Нэнси Пелоси, лидер партии в Палате представителей. "Они будут светиться даже в темноте".