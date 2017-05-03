"Томаты - чувствительные вещи": Россия снимает санкции против Турции, кроме помидоров и виз

Президент России Владимир Путин отказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в снятии эмбарго на поставку турецких помидоров на российский рынок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совместной с Эрдоганом пресс-конференции.

"Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями. Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям", - отметил Путин.

По его словам, в частности, достигнута договоренность о снятии ограничений в вопросе оказания услуг, а также исключения ряда товаров из санкционного списка.

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При этом, добавил Путин, есть «чувствительные вещи – те самые томаты». «Мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано как раз с производством томатов. Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов, кредитных ресурсов, это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее», - пояснил он.

«По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться, также и по безвизовым поездкам», - подчеркнул Путин.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года в Сирии турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После этого 28 ноября 2015 года президент РФ Путин ввел санкции против Турции. В частности, был введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в РФ отдельных видов товаров из Турции; запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ.

В марте 2017 года российское правительство разрешило ввоз в РФ из Турции гвоздик и некоторых овощей.