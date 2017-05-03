В Сирии погиб российский военный советник

В Сирии при обстреле подразделения войск Асада погиб российский военный советник - подполковник Алексей Бучельников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщают "РИА Новости".

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Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. В его задачу входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийской правительственной армии.

"Во время занятия по боевой подготовке подразделение обстрелял снайпер, подполковник Бучельников получил смертельное ранение. Военного посмертно представили к государственной награде", - сообщает агентство.

Отмечается также, что всего в апреле в Сирии погибли трое российских военных.