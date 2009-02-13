Розничные продажи в США выросли впервые за полгода

Розничные продажи в США выросли в январе на 1 процент по сравнению с декабрем 2008 года, поднявшись впервые за последние шесть месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство торговли страны. Во многом рост был обеспечен за счет увеличения продаж на автозаправках страны. В этом секторе рост составил 2,6 процента.

Результаты января оказались неожиданными для аналитиков, предсказывавших падение на 0,8 процента. Предположительно, объем розничной торговли вырос за счет беспрецедентных новогодних скидок, сделанных ритейлерами для привлечения покупателей. Кроме того, рост продаж может объясняться отскоком после декабрьского снижения, составившего более трех процентов.

За исключением автомобилей, объем продаж увеличился на 0,9 процента. Продажи самих автомобилей, с учетом автозапчастей, выросли на 1,6 процента. Кроме того, активнее стали продаваться электроника, бытовые приборы, одежда, продукты питания и напитки.

Тем не менее, в январе 2009 года продажи упали в годовом исчислении по сравнению с январем 2008 года на 9,7 процента, передает BBC News.

Американские ритейлеры из-за падения продаж вынуждены увольнять сотрудников. К примеру, одна из крупнейших розничных торговых сетей США Macy`s приняла решение сократить 7 тысяч рабочих мест после того, как 60-процентные скидки не смогли увеличить выручку компании в ходе новогодних праздников.

Лента.ру