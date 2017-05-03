В Кабуле смертник напал на конвой НАТО: 8 человек погибли, десятки раненых (видео)

В столице Афганистана Кабуле по меньшей мере восемь человек погибли и 25 получили ранения в результате нападения смертника на конвой НАТО, который произошел утром в среду, 3 мая. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на информагенство dpa и представителя министерства внутренних дел страны.

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По предварительной информации, жертв среди военных нет. В результате взрыва погибли по меньшей мере восемь гражданских.

Нападение было совершено на бронетранспортеры миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support).

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт. На прошлой неделе "Талибан" объявил о начале "весеннего наступления" на иностранные силы в стране.

Suicide attack on U. S. convoy in Kabul kills 8 Afghan civilians, wounds 3 American service members, officials say. https://t.co/ItHQFZNvvqpic.twitter.com/6CyttFB5YW — ABC News (@ABC) 3 мая 2017 г.

Миссия "Решительная поддержка" началась с 2015 года, заменив 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF). Если в рамках ISAF на территории страны находились 140 тысяч военных НАТО, то личный состав новой миссии ограничивается примерно 13 тысячами. Они не принимают участия в боевых действиях, а занимаются подготовкой и консультированием афганских сил безопасности.