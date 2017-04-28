Во Франции подростки протестуют против Ле Пен и Макрона

В Ренне и других городах Франции подростки вышли на митинги и блокировали школы в знак протеста против обоих кандидатов в президенты, вышедших во второй тур выборов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Около тысячи участников кампании под лозунгом "Мы заслуживаем лучшего" вышли на улицы Ренна на западе страны, скандируя: "Ни Ле Пен, ни Макрон".

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Полицейский спецназ применил слезоточивый газ, чтобы не допустить протестующих в центр города.

В ходе протестов группа из примерно 50 молодых людей попыталась заблокировать железнодорожную станцию. Чтобы разогнать их, полиция использовала газ, а один из полицейских вынул из кобуры пистолет, сообщают французские СМИ.

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Также протесты прошли в Нанте и отдельных районах Парижа.

Сами кандидаты в президенты в четверг занимались агитацией: лидировавший в первом туре выборов Эммануэль Макрон посетил бедный район Парижа Сарсель. Марин ле Пен провела акцию в Ницце.

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 7 мая.