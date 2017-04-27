Меркель в связи с Brexit призвала британцев избавиться от "иллюзий"

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявляет, что во время переговоров между Европейским Союзом и Великобританией относительно выхода страны из состава блока в первую очередь должны быть обсуждены финансовые обязательства Лондона перед Брюсселем. Как подчеркнула Меркель, эти финансовые обязательства будут касаться и периода, который последует за Brexit, сообщает DW.

Глава правительства ФРГ также напомнила, что после выхода из ЕС Великобритания не будет иметь таких же прав, которые имеют остальные члены Евросоюза. "Я хочу четко об этом заявить, потому что у меня есть ощущение, что некоторые британцы до сих пор имеют иллюзии, но это является бесполезной тратой времени", - отметила Меркель во время выступления в Бундестаге в четверг, 27 апреля.

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Она также призвала Лондон к "конструктивному диалогу" с Брюсселем до начала переговоров о Brexit. "Мы должны знать, какими Великобритания видит будущие отношения с нами", - отметила канцлер ФРГ, слова которого приводит AP.

В субботу, 29 апреля, лидеры 27 государств ЕС, кроме Великобритании, проведут саммит по Brexit, на котором должны сформировать собственную переговорную позицию в этом вопросе. Накануне сообщалось, что ЕС должен ужесточить свои требования к Великобритании, в частности, лидеры блока будут настаивать на том, чтобы Лондон оказывал постоянный вид на жительство гражданам ЕС, которые на время ожидаемого в 2019-ом году выхода Великобритании из ЕС находились или будут находиться в стране в течение пяти лет.