Меркель 11 раз объясняла Трампу основы торговли с ЕС и убедила в легком соглашении с США – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Дональдом Трампом 11 раз объясняла американскому президенту основы торговли с ЕС, так как лидер США постоянно спрашивал, можно ли оформить торговое соглашение с Германией напрямую. Об этом пишет The Independent со ссылкой на немецкого чиновника.

"Десять раз Трамп спрашивал Меркель, можно ли обсудить торговое соглашение с Германией. Каждый раз она отвечала: "нельзя заключать торговое соглашение с Германией, только с ЕС", - сказал чиновник, добавив "Только после 11-го отказа Трамп наконец понял ее. Он сказал: "О, тогда мы заключим соглашение с Европой".

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Чиновник заявил, что во время встречи с канцлером Трамп демонстрировал "базовое непонимание" того, каким образом работает торговля в ЕС.

По данным источников, Меркель удалось убедить Трампа в том, что соглашение между ЕС и США будет легко воплотить в жизнь.