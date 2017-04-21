Прокуратура Франции назвала личность напавшего на полицейских в Париже

Прокуратура назвала имя напавшего на полицейских в Париже. Им оказался Карим Чеурфи. Об этом заявил французский прокурор Франсуа Молинс, передает РБК со ссылкой на BBC.

​В четверг, 20 апреля, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил одного полицейского, еще двое пострадали. Нападавший был застрелен ответным огнем, его сообщник успел скрыться с места происшествия.

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​Молинс рассказал, что во время атаки Чеурфри использовал автомат Калашникова. Как рассказали представители правоохранительных органов, около тела напавшего на полицейских была найдена записка от террористической организации «Исламское государства».

По словам французского прокурора, Чеурфи был судим четыре раза. Молинс отметил, что ранее в 2017 году киллер заявлял, что хотел убить полицейского.

По сообщениям Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру, Чеурфри никогда не был уличен в радикализме. Кроме того, прокуроры продолжают выяснять были ли у него сообщники. «Он не был в списках тех, за кем нужно было установить наблюдение, и не был уличен в радикализме, несмотря на то, что он отсидел много лет в тюрьме», - заявил Молинс.

Неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате по меньшей мере один полицейский погиб, еще двое получили ранения.

Нападавший был убит полицией огнем в ответ. Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова. Террористическая группировка «Исламское Государство» взяла на себя ответственность за стрельбу.