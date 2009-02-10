Украина и Израиль намерены совместно выпускать стрелковое оружие
22:12, 10 февраля 2009Мир
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Комиссию возглавил Юрий Луценко
Украина и Израиль намерены совместно выпускать стрелковое оружие. Как сообщили в Кабмине Украины, правительство создало межведомственную комиссию по вопросам проведения государственных испытаний оружия совместной разработки на базе казенного научно-производственного объединения "Форт" МВД Украины. Название компании-партнера из Израиля не называется, отмечает РосБизнесКонсалтинг.
Комиссию возглавил министр внутренних дел Юрий Луценко. В нее вошли представители Минобороны, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Службы внешней разведки, Службы безопасности, а также НПО "Форт".
В случае положительных выводов совместные образцы начнут производить в Украине.
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