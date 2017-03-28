В Госдепе США приостановили проведение брифингов до утверждения нового пресс-секретаря

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки снова приостановили проведение брифингов до окончания процедуры утверждения нового представителя ведомства, которая может длиться минимум две недели.

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Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Чиновники сообщили, что Госдепартамент не будет проводить брифинги, которые обычно транслируются в прямом эфире, по меньшей мере в течение двух недель.

По сообщениям, новым пресс-секретарем ведомства должна стать популярная ведущая с канала Fox News Хизер Науэрт.

Первый брифинг в Госдепартаменте после официального занятия Дональдом Трампом должности президента состоялся 7 марта при участии исполняющего обязанности пресс-секретаря Марка Тонера, который работает в Госдепе со времен предыдущей администрации Барака Обамы.