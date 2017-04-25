Депутаты ПАСЕ признали причинение большого вреда ассамблее визитом в Сирию вместе с россиянами – Арьев

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые вместе с российскими депутатами посетили Сирию, признали, что их использовали, и что этот визит нанес большой вред организации.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook.

«Президент ПАСЕ Аграмунт сообщил, что в пятницу сделает заявление относительно своего статуса в результате визита к Асаду. Участники визита признали, что их использовали россияне, которые манипулировали ими, и признали, что этот визит нанес большой вред ПАСЕ», - написал Арьев.

Он добавил, что украинская делегация нанесла сокрушительный удар по позициям России в ПАСЕ.

«Теперь РФ в Совете Европы имеет токсический имидж для сотрудничества», - написал Арьев.

Читайте также"Страсти по Аграмунту": президент ПАСЕ заявил, что в его дворцовый кабинет ночью проникли посторонние

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с поста президента ассамблеи за его поездку с российской делегацией в Сирию.

Ряд других депутатов поддержали требование Украины и призвали Аграмунта подать в отставку. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой», и извинился.

Сегодня член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.