В Израиле начались досрочные парламентские выборы

В Израиле сегодня начались досрочные выборы в кнессет (парламент) 18-го созыва.

Как передает ИТАР-ТАСС, в избирательные списки вошли 34 партии и избирательных блока, однако на прохождение 2-процентного электорального порога могут рассчитывать не более 15-ти.

По последним опросам, примерно на 25 мест в парламенте могли рассчитывать партии "Ликуд" под руководством Биньямина НЕТАНЬЯХУ и "Кадима" во главе с Ципи ЛИВНИ. Третье и четвертое место с примерно 17 мандатами, как ожидается, поделят партия Авигдора ЛИБЕРМАНА "Исраэль - бейтейну" ("Наш дом - Израиль", НДИ) и "Авода" под руководством Эхуда БАРАКА. Ультраортодоксальная ШАС имела рейтинг в примерно 10 мандатов. Остальные претенденты набирают в парламенте по 2-6 мест и не могут рассчитывать на вхождение в правительство.