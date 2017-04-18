Вице-президент Ирака: ИГ и Аль-Каида начали переговоры о союзе

"Исламское государство" ведет переговоры с "Аль-Каидой" о возможном союзе на фоне освобождения Мосула иракскими войсками, сообщил вице-президент Ирака Айяд Аллави, передает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"Обсуждение уже началось", - сказал он, добавив что переговоры ведут главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади и лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири.

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Террористическая организация "Исламское государство" откололась от "Аль-Каиды" в 2014 году. С тех пор две группировки ведут ожесточенную борьбу за призывников, финансирование и "мантию глобального джихада". Завахири неоднократно критиковал боевиков ИГ за их жестокие методы, которые включали обезглавливание и утопление. К тому же, "Исламское государство" захватило большие участки территории северного Ирака в 2014 году, и Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании халифата в районах, контролируемых группировкой, в том же году. Это тоже было предметом спора ИГ с "Аль-Каидой".

Террористическая группировка ИГИЛ потеряла часть своих позиций в Мосуле, но до сих пор контролирует несколько городов в Ираке, а также Ракку в Сирии.

Как сообщал УНИАН, в Сирии поддерживаемые США повстанцы объявили о начале нового наступления на ИГ - в ближайшее время они намерены выбить террористов из Ракки.