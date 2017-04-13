Поддерживаемые США сирийские повстанцы начали новое наступление на ИГ

Поддерживаемые США силы, сражающиеся с "Исламским государством" в Сирии, 13 апреля начали новый этап наступления. Об этом говорится в заявлении Сирийских демократических сил (SDF), передает Reuters.

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В ноябре была развернута кампания SDF, союза курдских и арабских боевых групп. Их цель - Ракка, де-факто столица "Исламского государства" в Сирии.

Руководители курдских отрядов самообороны YPG, которые входят в SDF, ранее заявили, что битва за Ракку начнется в начале или середине апреля.

Предварительный этап военной кампании направлен на уничтожение опорных пунктов ИГ в сельской местности к северу от Ракки.

Бойцы SDF уже приблизились к Ракке с севера, востока и запада.

Как сообщал УНИАН, ранее "Исламское государство" опубликовало обращение к гражданам США, в котором назвало президента Дональда Трампа "идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки".