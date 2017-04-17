В США мужчина обчистил гостей музыкального фестиваля Coachella, стащив больше сотни смартфонов

В США мужчину обвиняют в краже более 100 смартфонов во время музыкального фестиваля Coachella, пишет fox5sandiego.com.

Отмечается, что посетители фестиваля начали жаловаться на то, что их телефоны исчезают. С помощью мобильного приложения активировали местоположение GPS устройства.

Отслеживая сигналы, полиция нашла рюкзак Рейнальда де Хесуса Хенао, в котором и лежали десятки гаджетов.

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Правоохранители арестовали воришку, а большинство телефонов вернули владельцам.

Однако, вора освободили под залог в размере $ 10000.

*** В США прошел первый этап музыкального фестиваля Coachella Valley Music & Arts, который устраивают ежегодно 14-16 и 21-23 апреля в долине Коачела в Калифорнии.

Фестиваль считают едва ли не самым главным массовым мероприятием года.