Прокуратура Германии проверит утечки WikiLeaks по хакерским возможностям ЦРУ

Как передает Deutsche Welle, об этом сообщил представитель федеральной прокуратуры Германии в интервью агентству Reuters.

«Мы начнем расследование, если найдем доказательство конкретных преступных действий или выявим конкретных преступников. Мы внимательно изучаем этот вопрос», - уточнил сотрудник прокуратуры.

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Представитель правительства Германии, в свою очередь, заявил, что немецкие власти всерьез относятся к разоблачениям WikiLeaks, однако пока не могут верифицировать подлинность опубликованных документов и файлов.

Ни Белый дом, ни ЦРУ пока никак не комментируют разоблачения. Между тем компании, чью продукцию, согласно данным WikiLeaks, могут взломать хакеры ЦРУ, проверяют выложенную информацию об уязвимостях в своих системах. В частности, Apple сообщила, что многие слабые места, которыми пользовались хакеры, уже исправлены, а остальные будут изучены.

Накануне организация WikiLeaks начала публикацию утечек, посвященных хакерским возможностям ЦРУ. В частности, речь идет о способности ЦРУ взламывать устройства на базе iOS, Android и Windows. Кроме того, утверждается, что часть операций в киберпространстве осуществляется с территории генконсульства США во Франкфурте-на-Майне, где сотрудники спецслужбы якобы работают под дипломатическим прикрытием.