Госдума РФ поддержала перенос выборов на день оккупации Крыма

Госдума поддержала в первом чтении поправки в избирательное законодательство России, предусматривающие перенос выборов президента РФ в 2018 году с 11 на 18 марта - то есть на годовщину оккупации Крыма.

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Об этом сообщает Русская служба BBC.

Согласно законопроекту, избиратели, которые в день выборов не будут находиться по месту жительства, но захотят проголосовать, смогут быть включены в список избирателей там, где они находятся. Нужно будет подать заявку в избирательную комиссию на включение со всеми своими данными. При этом порядок и сроки подачи заявок, а также система контроля над этой системой в законопроекте не прописаны. Их должен установить ЦИК.

Опрошеннные Би-би-си эксперты и депутаты говорили, что возможный перенос президентских выборов связан с желанием власти повысить явку.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.