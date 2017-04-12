Появилось письмо, в котором ответственность за атаку на "Боруссию" берут леворадикалы – СМИ

На антифашистском интернет-портале появилось письмо, в котором ответственность за взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии» берут на себя сторонники леворадикальных взглядов.

Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на агентство DPA, в письме нападение объясняется якобы толерантностью клуба к расистам и правым фанатам.

Как сообщал УНИАН, на месте взрывов была найдена записка, которая, по информации немецких СМИ, начинается словами "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного".

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В письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии принимают участие в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства". Поэтому с этого момента спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке "Исламского государства".

Авторы письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, пока немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.