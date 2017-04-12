Ахмадинежад решил бороться за пост президента Ирана

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на государственные СМИ страны.

Решение Ахмадинежда бороться за президентский пост на предстоящих выборах стало неожиданным. Ранее он заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру, так как против его участия в выборах был духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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Ахмадинежад намеревался поддержать кандидатуру своего соратника Хамида Багхаи, который занимал должность вице-президента, когда Ахмадинежад возглавлял исполнительную власть в Исламской республике.

На этой неделе в Иране началась регистрация кандидатов для участия в президентских выборах, которые пройдут 19 мая. О своих планах участвовать в выборах уже заявили действующий президент страны Хасан Роухани, консервативный религиозный деятель Ибрагим Раиси и соратник Ахмадинежада Хамид Багхаи. Окончательный список кандидатур будет утвержден Советом стражей конституции.

Напомним, Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Исламской Республики Иран с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года. Он известен своими неоднозначными и громкими заявлениями, нередко провоцировавшими скандалы.

До того, как Ахмадинежад стал президентом, он занимал пост губернатора провинции Ардебиль и мэра Тегерана. На посту президента Ахмадинежад свернул ряд либеральных реформ, начатых его предшественниками - президентами Хатами и Рафсанджани.