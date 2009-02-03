Россия простила долг Киргизии в обмен на акции производителя торпед

Россия предоставит Киргизии государственный кредит на льготных условиях, а также безвозмездную финансовую помощь. Соответствующее соглашение было подписано министрами финансов двух государств 3 февраля.

Как ранее сообщало российское правительство, речь идет о льготном кредите на 300 миллионов долларов со ставкой 0,75 процента годовых, сроком 40 лет и семилетней отсрочкой выплаты.

На встрече в Москве было также подписано соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Ранее обсуждался вопрос о привлечении для осуществления этого проекта российских инвестиций на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Кроме того, безвозмездная финансовая помощь РФ Киргизии составит 150 миллионов долларов. На той же встрече был урегулирован вопрос о государственном долге Киргизии перед Россией: часть задолженности будет погашена имуществом, а оставшаяся часть списана.

Россия получит 48 процентов некогда крупнейшего предприятия ВПК СССР ОАО "Дастан", а также здание под культурный центр РФ в Бишкеке. Завод "Дастан" в Бишкеке - один из крупнейших производителей морского оружия на территории бывшего СССР. Предприятия разрабатывало и поставила на вооружение ВМФ СССР и России образцы торпедного оружия, десятки различных видов систем самонаведения, неконтактных взрывателей, систем телеуправления и нестандартного контрольно-измерительного оборудования к ним, уточняет Лента.ру.

Между тем Соединенные Штаты надеются, что смогут и впредь использовать военную базу в Манасе, несмотря на информацию о том, что она будет закрыта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс, цитируя представителя американского военного ведомства Джеффа Моррелла.

"Мы надеемся, что сможем и дальше сохранять хорошие отношения с киргизским правительством, а также продолжать использовать (военную базу) Манас для поддержки наших операций в Афганистане", - сказал Моррелл.

Авиабаза США была открыта на территории международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии в декабре 2001 года по мандату ООН. Сейчас на авиабазе в "Манасе" находится свыше тысячи военнослужащих США, а также военно-транспортные самолеты.