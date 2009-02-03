The New York Times обвинила Путина в плагиате

Американская газета The New York Times обвинила премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА в плагиате.

В частности, в статье Эндрю КРАМЕРА (Andrew E.Kramer) говорится, что в 1997 году, когда В.ПУТИН занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга, он получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по вопросам экономики природных ресурсов.

Как сообщает газета, ученые Института Брукингса проанализировали текст диссертации и обнаружили, что 16 страниц в ней просто были скопированы без всяких ссылок из американского учебника 1978 года под названием “Стратегическое планирование и политика”, написанного Дэвидом И. Клиландом и Вильямом Р. Кингом (David I. Cleland and William R. King), учеными Университета Питтсбурга.

В частности, в заимствованных абзацах речь шла о важной роли руководителя в планировании внутри корпорации.

В.ПУТИН отказался прокомментировать это заявление, сообщает газета.