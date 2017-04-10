В Берлине полиция предотвратила теракт возле российского посольства

В столице Германии Берлине правоохранители задержали марокканца, который готовил совершение террористического акта у здания российского посольства в Берлине, как сообщает 112, ссылаясь на Der Tagesspiegel.

"В Лейпциге полиция задержала 24-летнего марокканца, который планировал теракт у здания российского посольства в Берлине", - говорится в сообщении.

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Согласно информации издания, задержанный планировал провести свою акцию во время митинга забастовщиков. Что именно хотел сделать молодой человек, в полиции не уточнили.

Как сообщал УНИАН, в Стокгольме 7 апреля на одной из самых оживленных пешеходных улиц Дроттнингатан грузовой автомобиль протаранил толпу людей. Погибли четыре человека, 15 получили ранения.