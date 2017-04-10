Канада не исключает дальнейших санкций против России из-за Сирии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не исключает дальнейших санкций против России из-за конфликта в Сирии. Об этом сообщает CBC.ca.

По словам Трюдо, Россия и Иран должны сделать свой вклад для прекращения конфликта в Сирии.

"Страны, которые поддерживают режим Асада несут ответственность за химические атаки на невинных мирных жителей, на детей, произошедшие на прошлой неделе", - сказал он.

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Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что президент Сирии Башар Аль-Асад не может оставаться лидером страны и должен быть привлечен к ответственности за совершение военных преступлений против своего народа.

Как сообщал УНИАН, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.