Министры G7 обсудят новые санкции против России и Сирии

18:08, 10 апреля 2017
Мир
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Глава МИД Британии анонсировал переговоры по новым санкциям против российских и сирийских военных деятелей.

Боорис Джонсон / REUTERS

На встрече министров иностранных дел G7 в Италии обсудят введение дальнейших санкций против высокопоставленных сирийских и российских военных деятелей. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон, передает Reuters.

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"Мы будем обсуждать возможность введения дальнейших санкций. Они коснутся нескольких сирийских военных деятелей и некоторых российских военных, которые были вовлечены в сирийскую кампанию", - сказал Джонсон в эфире британского канала Sky News.

Ранее газета Times писала о том, что Борис Джонсон будет добиваться введения новых санкций против России, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал УНИАН, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Главы МИД стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) 10 и 11 апреля в итальянском городе Лукка обсудят кризис на Донбассе.

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Теги: #Британия#санкции#Сирия#Джонсон