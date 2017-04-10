Министры G7 обсудят новые санкции против России и Сирии

На встрече министров иностранных дел G7 в Италии обсудят введение дальнейших санкций против высокопоставленных сирийских и российских военных деятелей. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон, передает Reuters.

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"Мы будем обсуждать возможность введения дальнейших санкций. Они коснутся нескольких сирийских военных деятелей и некоторых российских военных, которые были вовлечены в сирийскую кампанию", - сказал Джонсон в эфире британского канала Sky News.

Russia's backing for #Assad main focus of talks just now w/ US Sec of State Rex #Tillerson ahead of mtg w/ #G7 counterparts in Lucca, Italy pic.twitter.com/Fhh0D0YpkC — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 10, 2017

Ранее газета Times писала о том, что Борис Джонсон будет добиваться введения новых санкций против России, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал УНИАН, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Главы МИД стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) 10 и 11 апреля в итальянском городе Лукка обсудят кризис на Донбассе.