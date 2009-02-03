Сегодня суд в Гааге разделит шельф между Украиной и Румынией

Украина безоговорочно выполнит любое решение Международного суда ООН о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

Дипломат напомнил, что 3 февраля в Гааге Международный суд ООН вынесет решение по этому конфликтному вопросу.

В.КИРИЛИЧ проинформировал, что интересы Украины в Гааге представляет украинская делегации во главе с Послом Владимиром ВАСИЛЕНКО.

Представитель МИД отметил, что доказательная база украинской стороны достаточно сильная, объективная и аргументированная и изложена в документах объемом более тысячи страниц.

«Решение правовым цивилизованным способом этого длительного спора исключительно важно для Украины. Решение, которое будет принято Международным судом, снимет дискуссию, закроет спор между Украиной и Румынией. Это решение откроет возможности привлечения обеими сторонами инвестиций в этот регион и даст возможность использовать его природные ресурсы», - отметил В.КИРИЛИЧ.

Он подчеркнул, что “любое решение по этому вопросу – каким бы оно ни было – будет выполняться Украиной”.

В то же время В.КИРИЛИЧ отметил актуальность решения этой проблемы, учитывая поддержку Румынией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Представитель МИД также объяснил, что собственно о. Змеиный не является предметом рассмотрения в суде. “Остров Змеиный однозначно является территорией Украины, что четко закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года”, - подытожил В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный Суд ООН объявит решение по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находится в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.