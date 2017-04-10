В Будапеште прошли протесты против закрытия университета Сороса

Десятки тысяч людей в воскресенье на улицах столицы Венгрии Будапешта выступали против нового законодательства, которое может заставить университет, основанный американским миллиардером Джорджем Соросом, покинуть страну, как сообщает "Радио свобода".

На митинге 9 апреля демонстранты призывали президента Яноша Адера отклонить соответствующий законопроект и проверить его на соответствие конституции.

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4 апреля парламент Венгрии принял законопроект, который требует от иностранных университетов в Венгрии иметь кампус и предоставлять аналогичные учебные площади и в стране своего происхождения.

Многие обозреватели в Венгрии и за рубежом считают, что закон направлен на закрытие Центральноевропейского университета в Будапеште (CEU), который правительство премьер-министра Виктора Орбана рассматривает как средоточие либеральной оппозиции.

Согласно закону, университет может быть вынужден прекратить прием студентов в 2018 году и закрыть свои двери в 2021-ом.