Количество жертв наезда грузовика в Стокгольме возросло до пяти человек – СМИ
В то же время, полиция заявила о гибели трех человек.
В Швеции СМИ сообщают о пятерых погибших в результате наезда грузовика на толпу в центре Стокгольма. Об этом заявил кореспондент Шведского радио, пишет ТАСС.
В той же время полиция подтвердила гибель трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.
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Также Facebook запустил проверку безопасности в связи со случившимся в Стокгольме.
#BREAKING: 5 Dead in #Stockholm truck attack pic.twitter.com/n26PxdSUPb— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 7, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле.
В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.
Ранее шведская полиция подтверждает данные о двух погибших в результате наезда грузовика на толпу в Стокгольме.