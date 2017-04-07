Количество жертв наезда грузовика в Стокгольме возросло до пяти человек – СМИ

В Швеции СМИ сообщают о пятерых погибших в результате наезда грузовика на толпу в центре Стокгольма. Об этом заявил кореспондент Шведского радио, пишет ТАСС.

В той же время полиция подтвердила гибель трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

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Также Facebook запустил проверку безопасности в связи со случившимся в Стокгольме.

Как сообщал УНИАН ранее, инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле.

В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.

Ранее шведская полиция подтверждает данные о двух погибших в результате наезда грузовика на толпу в Стокгольме.