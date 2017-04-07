Протаранивший толпу в Стокгольме грузовик был угнан – СМИ

Грузовик, которым протаранили толпу людей в центре Стокгольма, был угнан. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Aftonbladet.

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"Автомобиль Spendrups был угнан во время доставки в ресторан. Водитель собирался разгружать, его, когда в машину вскочил неизвестный", - сообщили в компании, отметив, что водитель грузовика сейчас в полиции, он "невредим, но в шоке".

Как сообщалось, в пятницу около 15:00 в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, а потом врезался в здание и загорелся. Полиции известно о двух жертвах происшествия, СМИ сообщают о трех. Инцидент квалифицировали как теракт. В целях безопасности в городе закрыли правительственные здания и метро.