Опубликованы фото с места наезда грузовика на толпу в центре Стокгольма (фоторепортаж)
16:57, 07 апреля 2017Мир
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Инцидент произошел около 15:00 по местному времени.
В результате наезда погибли три человека / twitter.com/MEGA2017MEGA
В Стокгольме грузовик въехал в толпу, в результате чего, по информации местных СМИ, погибли три человека.
В сети появились первые фотографии с места происшествия.
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Как сообщал УНИАН, инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.
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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме