Опубликованы фото с места наезда грузовика на толпу в центре Стокгольма (фоторепортаж)

В Стокгольме грузовик въехал в толпу, в результате чего, по информации местных СМИ, погибли три человека.

В сети появились первые фотографии с места происшествия.

Читайте такжеНаезд грузовика на толпу в Стокгольме: в полиции допускают версию теракта

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.