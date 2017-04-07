Опубликованы фото с места наезда грузовика на толпу в центре Стокгольма (фоторепортаж)

16:57, 07 апреля 2017
Мир
816 0

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени.

В результате наезда погибли три человека / twitter.com/MEGA2017MEGA

В Стокгольме грузовик въехал в толпу, в результате чего, по информации местных СМИ, погибли три человека.

В сети появились первые фотографии с места происшествия.

Читайте такжеНаезд грузовика на толпу в Стокгольме: в полиции допускают версию теракта

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме
Теги: #грузовик#фото#Стокгольм