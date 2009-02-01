Новый исландский премьер не скрывает гомосексуальной ориентации

В Исландии сформировано новое правительство, сменившее кабинет министров, который был вынужден уйти в отставку после массовых беспорядков, вызванных тяжелым экономическим и финансовым кризисом.

Главой левоцентристского правительства стала 66-летняя Йоханна Сигурдардоттир (Johanna Sigurdardottir) - первая женщина на посту премьер-министра Исландии. В прежнем правительстве Сигурдардоттир занимала пост министра по социальной политике.

Новый исландский премьер не скрывает своей гомосексуальной ориентации. Об этом говорится на ее персональной странице на официальном сайте Министерства социальной политики Исландии, с 2002 г. она состоит в гражданском браке с журналисткой Йониной Леосдоттир (Jónína Leósdóttir). Как отмечает CNN, Сигурдардоттир стала первой в мире открытой лесбиянкой на посту главы правительства.

Новое правительство Исландии будет работать до досрочных выборов, которые планируется провести 25 апреля.

Прежний кабинет министров Исландии в полном составе ушел в отставку 26 января, примерно через неделю после массовой демонстрации в Рейкьявике, которая переросла в столкновения с полицией. Участники демонстрации требовали смены правительства, не сумевшего справиться с кризисом.

Исландия считается страной, которая более других европейских государств пострадала от кризиса. Финансовый сектор экономики Исландии, ранее демонстрировавший бурный рост, в конце 2008 года рухнул. Правительство было вынуждено национализировать три крупнейших банка страны.

По официальным прогнозам, ВВП Исландии по итогам года сократится почти на 10 процентов. Кроме того, страну ожидает значительный рост безработицы.

Лента.ру