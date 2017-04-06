В Госдуме РФ назвали обвинения против Медведева в коррупции "симбиозом грязи и фантазии"

Депутаты Госдумы РФ отказались поддержать предложение представителей КПРФ запросить у правоохранителей информацию для проверки утверждений, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Об этом сообщает ТАСС.

"По роду своей предыдущей работы мне приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, который организовал и возглавил гражданин Навальный", - заявил на заседании председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший первый замглавы Следственного комитета РФ Василий Пискарев ("Единая Россия").

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"Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует. Продукт его творчества, как выяснялось ранее (и, уверен, сейчас ситуация такая же), - некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", - заявил он.

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из "Инстаграмма" и архивным записям установили, где и кто на них плавал.